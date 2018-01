Carnaval sob vigilância

Acabo de ver a notícia que a escola de samba Unidos do Viradouro foi proibida, pela Justiça, de desfilar com um carro alegórico que representa as vítimas do Holocausto. A Justiça concedeu liminar a pedido da Federação Israelita do Rio de Janeiro.

Não é a primeira vez que uma coisa do gênero acontece. Em 1989, a Beija-Flor foi obrigada a cobrir uma estátua de Cristo vestida de mendigo, atendendo ao pedido do cardeal Dom Eugênio Sales.

Em 2004, foi o cardeal Dom Eusébio Scheid quem exigiu a retirada de imagens religiosas do desfile da Grande Rio. Nas duas ocasiões, o carnavalesco era Joãosinho Trinta.

Em nenhum dos três casos parecia haver intenção de desrespeito a pessoas ou crenças. Mas assim foi entendido, no primeiro caso, pela Federação Israelita do RJ, e, nos outros, pela Igreja Católica.

