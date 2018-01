Carnaval: as pequenas e as grandes coisas

Eu, ao contrário de alguns amigos, acho que assuntos “sem importância”, como carnaval e futebol, revelam muito do nosso país. Às vezes mais até do que os grandes temas nacionais. Basta ver, por exemplo, o destaque que merecem as gostosonas da avenida na imprensa e na TV. Cadê a “comunidade”, que é como hoje, em linguagem politicamente correta, se denomina a turma pobre, que afinal inventou a festa e a sustenta? Nada contra mulher bonita (muitíssimo pelo contrário, por favor), mas também não vamos nos queixar depois dos estereótipos que os estrangeiros colam em nossas testas. Não adianta se escandalizar com uma bobagem como o filme Turistas (e outros) se nós mesmos fabricamos os clichês que são usados para nos definir.

