Já que anda todo mundo cansado, também cansei. Cansei de andar pela minha cidade e ver gente, famílias inteiras, dormindo embaixo de viadutos. Cansei de ver crianças nos sinais de trânsito fazendo malabarismos patéticos para ganhar uns trocados. Percorro o país e vejo muita miséria, no litoral e no interior. Cansei disso. Será que alguém vai liderar uma passeata ou se manifestar no Orkut contra a péssima distribuição de renda do Brasil, a pior do mundo com exceção da de Serra Leoa? Ou injustiça social é tema menor e não desperta indignação de mais ninguém?