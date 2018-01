Morreu Canhoto da Paraíba, um dos bambas do violão, aos 82 anos. Empunhava o instrumento em posição inversa, o que muitos canhotos fizerem e fazem. A diferença é que não invertia as cordas. Quer dizer, fazia do violão um instrumento único, diferente de sua concepção original, com o polegar tocando cordas agudas e não as graves. E ainda assim, ou por isso mesmo, foi um grande músico. Confira aqui um pouquinho da arte de Canhoto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.