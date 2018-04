Por um desses mistérios da internet, de vez em quando alguém entra em um velho post e deixa um comentário. Hoje, um leitor/comentarista visitou um post de 2006 que fiz em honra a meu amigo Jorge Alfredo. Ele pedia informações sobre determinada obra do Jorge, que é um tremendo compositor. Repassei o pedido a ele, que me respondeu:

“Zanin, meu querido amigo, eu compus Caminhos da Chapada em 1988 especialmente para o documentário homônimo dirigido por Jorge Felippi. Passei dias na Chapada Diamantina com a equipe. Gravei a música num pequeno estúdio cantando e tocando violão acompanhado pela flauta de Luciano Chaves e a percussão de alguém que não me lembro agora. Vai lá, vem cá, a TVE reprisa o programa. Certa vez me deram uma cópia VHS, mas eu não sei onde está.Vou ver se consigo um DVD. O Carlos deve conhecer a música através desse documentário. Pô, e lembrar disso tantos anos depois…Fico muito feliz com isso. Infelizmente, Caminhos da Chapada é inédita em disco. Segue, abaixo, a letra. Se eu conseguir a cópia em DVD, talvez eu consiga fazer uma cópia mp3 e enviar pra Carlos.

grande abraço

jorge alfredo”

Caminhos da Chapada

(Jorge Alfredo)

1988

Mucujê, Igatu e Andaraí

Nos lençóis do Sincorá

Eu fui dormir

Fala, natureza!

Chapada Diamantina

E o que canta o cantor

Bate na minha retina

Na febre das dragas

Na quebra das águas

Nas pedras do Rio Coisa Boa

O diamante encantado

Eu vendi pra Lisboa.

Acho que enchi meu piquá,

Mas mesmo assim não bamburei;

Deixei nas calçadas

as crianças ninando bebês.

Orquídias, sempre vivas, velósias,

Filodrendas, botões e bromélias

A Toca dos Noivos é das Rosas

Das rendas de bilro e gamelas.

Cachoeira, corredeiras, caldeirões,

Morros, montanhas e serras

Unindo os poetas e os peões

Contra as queimadas da terra

Assorear os rios

Calar a voz do cantor

É como interromper o cio

Proibir seja lá o que for.

Basta, vamos preservar a beleza!

Todos juntos nesse desafio.

Nunca é tarde quando se trata da natureza.