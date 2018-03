O inferno…e os outros

Muito instrutivos alguns comentários no post “A fascistização da sociedade brasileira”. Deu para ver com clareza com quem se está lidando e o que nos espera se não nos prevenirmos. A propósito deles, lembrei-me de um trecho famoso de Italo Calvino, do livro As Cidades Invisíveis. Transcrevo, em homenagem à parte civilizada dos leitores:

“O inferno dos vivos não é algo que será: se existe um, é o que já está aqui, o inferno em que vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Há duas maneiras de não sofrê-lo. A primeira é fácil para muitos: aceitar o inferno e se tornar parte dele a ponto de não conseguir mais vê-lo. A segunda é arriscada e exige vigilância e preocupação constantes: procurar e saber reconhecer quem e o quê, no meio do inferno, não são inferno, e fazê-los durar, e dar-lhes espaço.”