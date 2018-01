Caio Prado Jr.- 100 anos; Sobrados e Mucambos,70

Segundo me informaram, não há nenhum relançamento previsto para marcar as comemorações do centenário de Caio Prado Jr. E isso por um bom motivo: suas obras principais continuam em catálogo. Dei uma checada na internet e encontrei com facilidade Formação do Brasil Contemporâneo, História Econômica do Brasil, A Revolução Brasileira e Evolução Política do Brasil, todos editados pela Brasiliense. O historiador Paulo Iumatti está finalizando uma biografia intelectual de Caio Prado a partir de sua tese de doutorado. Deve lançá-la nos próximos meses.

Em compensação, para quem é mais fã de Gilberto Freyre que de Caio Prado, uma ótima notícia: foi lançada pela Global (972 págs., R$ 80) uma magnífica edição de Sobrados e Mucambos, comemorando os 70 anos da publicação da obra. Com capa dura e prefácio de Roberto DaMatta, o livro examina a decadência do patriarcado rural. Complementa a análise da família e sociedade brasileiras estudadas em Casa Grande & Senzala.