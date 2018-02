Cacoyannis nutria-se da cultura grega

Michael Cacoyannis, morto segunda-feira com 89 anos, deve ficar na história do cinema como o diretor de Zorba, o Grego, filme de 1964 que caiu no gosto internacional. Compreende-se. Zorba, de fato, é fascinante.

Dois ícones. Cacoyannis ao lado da soprano Maria Callas, emblemas da cultura grega

Mas é preciso também ser justo com o autor e ver que a sua importância transcende os limites – bastante amplos, é verdade – do grande Zorba interpretado por Anthony Quinn.

Cacoyannis teve trajetória de vida singular. Nasceu em Chipre, em 1922 e, jovem, foi mandado pelo pai estudar Direito em Londres. Estava lá quando estourou a guerra e ficou. Engajou-se na resistência grega ao nazismo através do trabalho em rádio na BBC. Como atividades paralelas, flertou com o teatro e, em seguida, com o cinema. Estudou direção na Old Vic School e estreou como ator, interpretando Herodes na peça Salomé, de Oscar Wilde. Foi o começo de breve porém intensa carreira teatral. Cacoyannis aspirava ser diretor de cinema, mas teve dificuldades, no exterior, de encontrar algum produtor disposto a bancar seus projetos.

De volta à Grécia, em 1953, conseguiu dirigir seu primeiro longa-metragem, Windfall in Athens, que participou do Festival de Cannes. Mas seria o segundo, Stella (1955), o responsável por divulgar o nome de Cacoyannis pelo planeta cinema. Interpretado por Melina Mercouri, recebeu o prêmio de direção em Cannes e o Globo de Ouro nos EUA.

Seguiram-se Eroica (1960) e Náufragos da Vida (1960), mas foi Electra, a Vingadora (1961), que marcou a imersão completa de Cacoyannis na cultura grega clássica e também selou seu encontro com a atriz Irene Papas. Há quem diga que é seu melhor filme. Com certeza é dos mais conhecidos.

Em todo caso, Electra serviu para mostrar a relação umbilical de Cacoyannis com sua cultura. Como o personagem da mitologia Anteu, mostrava-se extremamente forte ao pisar o solo da terra, ou seja, a cultura grega, e enfraquecia-se ao se afastar de suas raízes.

A prova viria no filme seguinte, Zorba, adaptado da obra de Nikos Kazantzakis (o livro acaba de ser lançado aqui pela Editora Grua). A produção internacional exigia um ator como Anthony Quinn, mas quem poderia dizer que ele não faz um Zorba convincente, mais grego que qualquer grego que possamos imaginar?

Sem ser exatamente uma obra-prima, Zorba marcou época, até mesmo pela música marcante de Mikis Theodorakis. Ela “veste” e define a personalidade de Zorba, interpretado com ardor e fúria por Quinn. O personagem representa a força vital, primitiva, em oposição a certa melancolia civilizada, expressa pelo inglês vivido por Alan Bates. Irene Papas, musa de Cacoyannis, está lá, no papel da viúva pela qual o jovem Basil (Bates) se sente atraído. Ficam as grandes cenas, a principal delas a dança final, exorcizando na Terra as coisas que não dão certo por desígnio dos Céus.

Após o sucesso de Zorba, ele conheceu o fracasso com O Dia em Que os Peixes Saíram d”Água (1967). Recuperou-se, em parte, com As Troianas (1971) e Iphigenia (1977), dois temas gregos. Entre um e outro, em Attila 74, volta a Chipre, seu país natal, para denunciar a opressão turca sobre a ilha. Filme de qualidade, sem brilho.

Cacoyannis ainda fez Sweet Country (1986), Caminhos Cruzados (1992) e O Jardim das Cerejeiras (1999). Não tiveram grande repercussão. Após esses filmes, Cacoyannis retirou-se. Agora que se foi, vive na tragédia de Electra e na alegria de Zorba.