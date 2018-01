Bush e a América Latina

Aqui da minha varanda na serra do Japi vejo os montes verdes e as vacas pastando. E fico contente por não estar em São Paulo durante a passagem de George W. Bush pela cidade. Pelo que sei, a metrópole, já caótica, será jogada no último dos círculos dos infernos durante a visita do tão amado presidente norte-americano. E esse périplo de Bush pelo mundo “em desenvolvimento” não deixa de ter um quê de surrealista.

Ao que parece, faz parte de uma ofensiva diplomática para conter a influência de Hugo Chávez no continente. Nesse sentido, o governo americano lançará mão de um programa de benefícios que prevê um navio-hospital para desassistidos, cursos de inglês para nativos e até financiamentos a residências. Ora, se tudo o que Chávez faz é criticado pelos americanos por não passar de “assistencialismo populista”, por que combatê-lo com esse simulacro tardio da Aliança para o Progresso do tempo de Kennedy? Se alguém souber, me responda, please.