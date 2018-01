Brecht, muito atual

Sábado me internei na Cinemateca para para ver alguns filmes da retrospectiva Bertolt Brecht no cinema. Assisti a filmes como Os Fuzis da Senhora Carrar, Mãe Coragem e seus Filhos, O Sr. Puntilla e seu Criado Matti, A Vida de Galileu. A maior parte deles eram montagens do Berliner Ensemble. Teatro filmado, com tudo o que isso comporta de limitação na tela. Mesmo assim, que maravilha. O sentido da história na vida do indivíduo. A maneira como as particularidades de cada um ganham relevo apenas se medidas em seu conjunto social. E a política, sempre, sempre, sempre determinando a vida das pessoas, mas não de maneira mecânica. Ver ou ler Brecht é uma aula de maturidade em tempo de infantilidade política.

