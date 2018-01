Brasília muda filme

O Festival de Brasília comunicou que o longa-metragem Cleópatra, de Julio Bressane, não vai mais participar de sua mostra competitiva, pois não ficou pronto a tempo. Será substituído por Jardim Ângela, documentário de Evaldo Mocarzel. A seleção deste ano já havia suscitado protestos (em off, claro) de cineastas preteridos. É que os organizadores anunciaram uma seleção de filmes 100% inéditos, segundo sugere o regulamento do festival. No entanto, um dos competidores, o documentário Milton Santos, de Silvio Tendler, já havia sido exibido anteriormente na Jornada de Cinema da Bahia. A desculpa é que em Salvador se viu uma “cópia de trabalho”. Não cola.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.