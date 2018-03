Diário de Brasília (1): dúvida

BRASÍLIA – Acabo de voltar do Teatro Nacional, após a abertura do festival com orquestra (teve até La Valse, de Ravel) e exibição da cópia restaurada de São Bernardo, de Leon Hirszman. Amanhã falo mais sobre S. Bernardo. Por enquanto, antes de dormir, gostaria apenas de registrar uma dúvida, dividi-la com vocês: começar um festival com um filme desse nível é inspirador ou serve para intimidar os cineastas concorrentes? Meu Deus, como é bom ver um filme dessa qualidade…!

