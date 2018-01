Brasília divulga concorrentes

Taí, amigos, saíram os filmes concorrentes do Festival de Brasília deste ano. Inéditos, todos, parece, mas vamos ver que tipo de panorama do cinema brasileiro irão traçar. Na minha opinião, Brasília ainda faz o melhor festival do amplo circuito brasileiro – são mais de 200 no total e as Mostras, tanto do Rio como de São Paulo, são outro departamento. São mostras e não festivais. Gigantes, com 400 e tantos filmes e portanto com tudo diluído. Festival, mesmo, é o de Brasília, de Gramado, Recife, Fortaleza, etc. E, desses, até pela tradição e concentração (rimou) Brasília é ainda o mais significativo. Mas sua curadoria tem vacilado nos últimos anos. Vamos dar um crédito de confiança para este.

MOSTRA COMPETITIVA 35MM

Longas

1.A Falta que me Faz, de Marília Rocha, 80min, MG

2.É Proibido Fumar, de Anna Muylaert, 86min, SP

3.Filhos de João, Admirável Mundo Novo Baiano, de Henrique Dantas, 75min, BA

4.O Homem Mau Dorme Bem, de Geraldo Moraes, 90min, DF

5.Perdão Mister Fiel, de Jorge Oliveira, 95min, DF

6.Quebradeiras, de Evaldo Mocarzel, 71min, SP

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Curtas

1.A Noite por Testemunha, de Bruno Torres, 24min50, DF

2.Água Viva, de Raul Maciel,14min, RJ

3.Amigos Bizzaros do Ricardinho, de Augusto Canani, 20min, RS

4.Ave Maria ou Mãe dos Sertanejos, de Camilo Cavalcante, 12min, PE

5.Azul, de Eric Laurence, 19min, PE

6.Bailão, de Marcelo Caetano, 16min, SP

7.Carreto, de Marilia Hughes e Claudio Marques, 12min, BA

8.Dias de Greve, de Adirley Queirós, 24min, DF

9.Faço de mim o que quero, de Sergio Oliveira e Petronio Lorena, 20min, PE

10.Homem-Bomba, de Tarcísio Lara Puiati, 13min, RJ

11.Recife Frio, de Kleber Mendonça Filho, 23min, PE

12.Verdadeiro ou Falso, de Jimi Figueiredo, 14min, DF

Mostra Competitiva Digital

Curtas digitais selecionados

1. A Última Quinta, de Fernando Arze, 14min40, RJ

2. Apreço, de Gabriel Trajano, 18min, BA

3. Cerol, de Bruno Mello Castanho, 17min30, SP

4. De muro a muro, de Marina Watanabe e Rebeca Damian, 20min, DF

5. Dois Mundos, de Thereza Jessouroun, 19min, RJ

6. Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, de Marcela Bertoletti, 19min , RJ

7. Ensaio de Cinema, de Allan Ribeiro, 16min, RJ

8. Inexorável, de Juliano Coacci Silva, 3min, DF

9. Lembrança, de Mauricio Osaki, 17min, SP

10. Mas na verdade uma história só, de Francisco Craesmeyer, 12min, DF

11. O canalha, de Latege Romro Filho e Rodrigo Luiz Martins, 13min, DF

12. Obra Prima, de Andréa Midori Simão e Thiago Faelli, 20min, SP

13. Os Pais, de Lello Kosby, 20min, DF

14. Quase de Verdade, de Jimi Figueiredo, 13min, DF

15. Roteiro para minha morte, de Pablo Gonçalo, 15min, DF

16. Sala de Montagem, de Umberto Martins, 3min, SP

17. Santa Bárbara do Oeste, de Tato Carvalho, 7min, SP

18. Vladimir Palmeira – A História Sem Mitos, de Roberto Reis Stefanelli, 20min, DF