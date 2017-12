Brasília consagra ‘Martírio’, sobre a trágica questão indígena brasileira

Dentre os filmes que compõem o grande ato político contra o governo em que se transformou esta edição do Festival de Brasília, Martírio ocupa lugar especial. Em 2h40 de projeção, o diretor Vincent Carelli mostra a saga trágica dos Guarani-Kaiowá, mesclando cenas com os índios, tomadas ao longo dos anos, e outras de arquivo. Recria assim uma cronologia de genocídio que vem da Guerra do Paraguai, passa pelas políticas humanitárias-integracionistas de Rondon, o Estado Novo, os governos militares e os 13 anos do PT no poder.

O filme foi aplaudido várias vezes em cena aberta e recebeu uma ovação ao final. Há muitos anos não via um concorrente ser consagrado desta forma num Cine Brasília tomado pela paixão política.