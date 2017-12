Brasília 2016: um balanço final

Marcado do princípio ao fim por protestos contra o governo de Michel Temer, o Festival de Brasília termina sob o signo de uma dissonância interna. Enquanto o júri oficial escolhe como vencedor a ficção intimista A Cidade Onde Envelheço, de Marília Rocha, o público, aplaudindo em pé, consagra o engajado documentário Martírio, de Vincent Carelli.



Ora, não é raro em festivais que júri popular e oficial divirjam. Mas poucas vezes se viu divisão tão aprofundada quanto nesta 49ª edição do mais antigo festival de cinema do país.



A cerimônia já começou com anticlímax, quando para Martírio foi anunciado o Prêmio Especial do Júri, considerado uma espécie de prêmio de consolação, com valor de uma menção honrosa. Jogou o clima da noite no chão.



Após o início frustrante, foram sendo anunciados os prêmios. A Cidade onde Envelheço ficou com quatro troféus Candango – os de melhor filme, direção (Marília Rocha), atriz (dividido entre Elizabete Francisca e Francisca Manuela) e ator coadjuvante (Wederson Neguinho). O filme é simpático e bem construído do ponto de vista narrativo. Fala das experiências de duas jovens portuguesas que decidem morar em Belo Horizonte e fazem curiosas observações sobre o Brasil. Seu tom, mais feminino que feminista, deve ter tocado fundo um júri composto em sua maioria por mulheres. Ao não premiar Martírio, no entanto, perdeu a oportunidade de entrar em sintonia com o clima de uma edição histórica e politizada do festival.



O expressivo “faroeste” gaúcho Rifle, visão original sobre o conflito pela terra no País, ficou com roteiro e som, além de levar o prêmio da crítica, dado pela Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema).



O supervalorizado O Último Trago Ficou com os troféus de atriz coadjuvante (Samya de Lavor), fotografia e montagem. O delicado documentário sobre casais cubanos, Vinte Anos, levou apenas o de trilha sonora enquanto o intenso Elon Não Acredita na Morte ficou com o troféu de melhor ator (Rômulo Braga). O melhor curta-metragem foi a animação Quando os Dias Eram Eternos.



E a entrega de prêmios seguia em batida monótona no Cine Brasília até que foi anunciado o prêmio do Júri Popular para Martírio, densa e contextualizada imersão no genocídio dos Guarani-Kaiowá. Aí a plateia acordou. O filme, já consagrado com vários minutos de aplausos quando de sua exibição, repetiu a experiência na premiação. Foi o momento mais emocionante da noite.



Outro foi a entrega da recém-criada medalha Paulo Emilio Sales Gomes ao homenageado, o crítico, professor da USP e ator Jean-Claude Bernardet, que completou 80 anos este ano. Membro da equipe de Paulo Emilio, que fundou o curso de Cinema na UnB e deu início ao Festival de Brasília em 1965, Bernardet lembrou que, naquela ocasião, a então chamada Semana do Cinema Brasileiro nascia como resistência a um golpe de Estado. E agora, meio século depois, o festival repetia sua vocação contestatória, cultivando o germe da resistência ao novo golpe. Foi aplaudido de pé, por vários minutos.

Pelas circunstâncias, Brasília 2016 foi o festival mais político dos últimos tempos. Em todas as sessões houve algum tipo de manifestação contra o golpe e o governo Temer. Autoridades não deram as caras por lá, por motivos compreensíveis. As vaias seriam certas.

As manifestações eram tantas que iam até caindo na rotina, e se modificando ao longo dos dias. O Fora Temer às vezes ganhava acréscimo e ficava como Eternamente Fora Temer. Muitos lembravam do partido e gritavam Fora PMDB, esse imenso cupim da política brasileira. E era tamanha a unanimidade que muita gente também começou considerar as manifestações meio inócuas.

Jean-Claude, que subiu ao palco para receber sua homenagem com a camiseta Cinema Contra o Golpe, considerou que o festival era uma bolha. E que as manifestações não poderiam se esgotar ali. Já eu acho que elas são embrião para uma atitude de resistência, que deve se sustentar alguns anos, pelo menos, já que os objetivos do golpe parecem ser não apenas tomar o poder e anular algumas biografias, mas inviabilizar qualquer alternativa futura de esquerda ou popular.

Ou seja, há muito trabalho pela frente, mas, se consolo há, é que a Cultura está na linha de frente. A Cultura mesmo, não os burocratas da Cultura, entenda-se.



Premiação: forma simplificada



Longa



A cidade onde Envelheço. Melhor filme, Direção (Marilia Rocha), Atriz (Elizabete Francisca e Francisca Manuela), Ator coadjuvante (Wederson Neguinho)



Rifle. Roteiro, Som, critica



Elon não acredita na Morte. Ator (Rômulo Braga)



Vinte Anos. Trilha sonora,



Deserto. Direção de arte



Martírio. Prêmio Especial do Júri. Júri popular



O Último Trago. Atriz coadjuvate, (Samia de Lavor), Fotografia, Montagem







Curta



Quando os dias eram Eternos. Melhor Filme, Trilha sonora



Constelações. Ator (Renato Novais Oliveira)



Estado Itinerante. Atriz (Lira Ribas), Crítica, Prêmio Especial do Júri



Demônia – Melodrama em três atos. Montagem



Confidente. Som



Delírio, a Redenção dos Aflitos. Direção (Fellipe Fernandes), Roteiro, Direção de arte



Solon. Fotografia



Procura-se Irenice. Júri popular



Premiação completa:







49º FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO



20 a 27 de setembro de 2016







PREMIAÇÃO 2016



PRÊMIOS OFICIAIS

FILME DE LONGA-METRAGEM







Melhor Filme de longa-metragem – R$ 100 mil



A cidade onde envelheço, de Marília Rocha







Melhor Direção – R$ 20 mil



Marília Rocha, por A cidade onde envelheço







Melhor Ator – R$ 10 mil



Rômulo Braga, por Elon não acredita na morte







Melhor Atriz- R$ 10 mil



Elisabete Francisca e Francisca Manuel, por A cidade onde envelheço







Melhor Ator Coadjuvante – R$ 5 mil



Wederson Neguinho, por A cidade onde envelheço







Melhor Atriz Coadjuvante – R$ 5 mil



Samya de Lavor, por O último trago







Melhor Roteiro – R$ 10 mil



Davi Pretto e Richard Tavares, por Rifle







Melhor Fotografia – R$ 10 mil



Ivo Lopes, por O último trago







Melhor Direção de Arte – R$ 10 mil



Renata Pinheiro, por Deserto







Melhor Trilha Sonora – R$ 10 mil



Pedro Cintra, por Vinte anos







Melhor Som – R$ 10 mil



Marcos Lopes e Tiago Bello, por Rifle







Melhor Montagem – R$ 10 mil



Clarissa Campolina, por O último trago







Prêmio Especial do Júri Oficial:



Pelo rigor na abordagem e contextualização de uma tragédia brasileira que dura séculos, pela emoção no desenho de uma etnia espoliada e desterritorializada, tema da curadoria desse festival, o prêmio especial vai, por unanimidade, para



Filme: Martírio, de Vincent Carelli em colaboração com Ernesto de Carvalho e Tita







FILME DE CURTA OU MÉDIA-METRAGEM







Melhor Filme de curta ou média metragem – R$ 30.000,00



Quando os dias eram eternos, de Marcus Vinicius Vasconcelos







Melhor Direção – R$ 10.000,00



Fellipe Fernandes, por O delírio é a redenção dos aflitos







Melhor Ator – R$ 5.000,00



Renato Novais Oliveira, por Constelações







Melhor Atriz – R$ 5.000,00



Lira Ribas, por Estado Itinerante







Melhor Roteiro – R$ 5.000,00



Fellipe Fernandes, por O delírio é a redenção dos aflitos







Melhor Fotografia – R$ 5.000,00



Ivo Lopes Araújo, por Solon







Melhor Direção de Arte – R$ 5.000,00



Thales Junqueira, por O delírio é a redenção dos aflitos







Melhor Trilha Sonora – R$ 5.000,00



Dudu Tsuda, por Quando os dias eram eternos







Melhor Som – R$ 5.000,00



Bernardo Uzeda, por Confidente







Melhor Montagem – R$ 5.000,00



Allan Ribeiro e Thiago Ricarte, por Demônia – Melodrama em 3 atos







Premio Especial do Júri



Estado Itinerante, de Ana Carolina Soares







PRÊMIO DO JÚRI POPULAR



filmes escolhidos pelo público, por meio de votação em cédula própria:



Melhor Filme de longa-metragem – R$ 40 mil



Martírio, de Vincent Carelli em colaboração com Ernesto de Carvalho e Tita







Melhor Filme de curta ou média-metragem – R$ 10 mil



Procura-se Irenice, de Marco Escrivão e Thiago Mendonça







OUTROS PRÊMIOS







TROFÉU CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – JÚRI OFICIAL







Melhor Filme de longa-metragem: R$ 80 mil



Catadores de história, de Tânia Quaresma







Melhor Filme de curta-metragem: R$ 30 mil



Rosinha, de Gui Campos







Melhor Direção: R$ 12 mil



Vladimir Carvalho, por Cícero Dias, o compadre de Picasso







Melhor Ator: R$ 6 mil



Edu Moraes, de A repartição do tempo







Melhor Atriz: R$ 6 mil



Maria Alice Vergueiro, de Rosinha







Melhor Roteiro: R$ 6 mil



Vladimir Carvalho, por Cícero Dias: o compadre de Picasso







Melhor Fotografia: R$ 6 mil



Waldir de Pina, de Catadores de história







Melhor Montagem: R$ 6 mil



Marcius Barbieri, Rafael Lobo e Santiago Dellape, por A repartição do tempo







Melhor Direção de Arte: R$ 6 mil



Andrey Hermuche, de A repartição do tempo







Melhor Edição de Som: R$ 6 mil



Micael Guimarães, de Cora Coralina – todas as vidas







Melhor Trilha Sonora: R$ 6 mil



Dimir Viana, André Luiz Oliveira, Renato Matos, Claudio Vinícius e GOG, por Catadores de história







TROFÉU CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – JÚRI POPULAR



Melhor filme de longa-metragem: R$ 20 mil



Cora Coralina – todas as vidas, de Renato Barbieri







Melhor filme de curta-metragem: R$ 10 mil



Das raízes às pontas, da diretora Flora Egécia







PRÊMIO ABCV – ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE CINEMA E VÍDEO



Conferido pela ABCV – Associação Brasiliense de Cinema e Vídeo a profissional do audiovisual do Distrito Federal







Mallu Moraes (atriz)







PRÊMIO CANAL BRASIL



Cessão de um Prêmio de Aquisição no valor de R$ 15 mil e o troféu Canal Brasil



Melhor Filme de curta-metragem selecionado pelo júri Canal Brasil



Filme: Estado itinerante, de Ana Carolina Soares







PRÊMIO ABRACCINE (Associação Brasileira de Críticos de Cinema)



Melhor Filme de longa-metragem



Pela hábil conexão entre a gramática do documentário e da ficção. Pelo retrato que conjuga a perspectiva de um personagem com as transformações de um Brasil rural. Pela apropriação original da estética do western e o uso potente do som.



Filme: Rifle, de Davi Pretto







Melhor Filme de curta-metragem



Pela sensibilidade na forma com que filma os espaços urbanos. Pela qualidade do trabalho das atrizes, com experiência profissional ou não. Pela forma com que retrata uma violência física e simbólica, valorizando o que está fora de quadro.



Filme: Estado Itinerante, de Ana Carolina Soares.







PRÊMIO SARUÊ



Conferido pela equipe de cultura do jornal Correio Braziliense



No apanhado de filmes selecionados pelo festival, vimos de catadores de lixo a imigrantes em crise, a questão do empoderamento feminino e de gênero, passando por índios batalhadores e artistas órfãos de público. Não faltaram também a disputa pela terra e os cubanos num país em transição. Foi, entretanto, outro grupo de excluídos que chamou a atenção da equipe do Correio: o mérito de melhor momento do festival agrupou libertários representantes da terceira idade, com enorme capacidade de amar, de resistir ao descaso social.



Gui Campos, pelo curta Rosinha!







PRÊMIO MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES



Conferido pelo Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro para o filme que melhor utilizar material de pesquisa cinematográfica brasileira



Filme: Martírio, de Vincent Carelli em colaboração com Ernesto de Carvalho e Tita







PRÊMIO CONTERRÂNEOS



Troféu oferecido pela Fundação CineMemória



Melhor Documentário do Festival



Filme: Vinte anos, de Alice Andrade