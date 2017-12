Brasileiros em Cuba

Foi divulgada a lista dos brasileiros que irão participar do Festival de Havana, no início de dezembro. Dei uma olhada e achei a seleção interessante. Claro que sempre se pode falar desta ou daquela ausência. Mas vejam os longas, por exemplo. Dão uma boa amostra daquilo que de melhor se faz atualmente por aqui: A Via-Láctea como cinema poético. Baixio das Bestas e Deserto Feliz, filmes aparentados e muito rente ao real brasileiro e sua aspereza. O Cheiro do Ralo, que virou cult por aqui, e O Ano em que meus Pais Saíram de Férias, o escolhido para representar o Brasil no Oscar, uma bela peça de ficção de Cao Hamburguer. O Cobrador, de Paul Leduc, me parece o mais irregular dessa safra. Será mesmo um filme brasileiro?

A lembrar: ano passado, o Brasil foi o grande vencedor em Havana com o Céu de Suely, que rendeu ainda um prêmio a sua atriz, Hermila Guedes. Abaixo, a lista completa.

SELECAO OFICIAL DO 29 FESTIVAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO

SELECIONADOS POR BRASIL:

CONCURSO DE FICCAO:

* A Via Lactea (Lina Chamie)

* Baixio das bestas (Claudio Assis)

* Cobrador: In God we trust (Paul Leduc) Espanha, Argentina, Gran

Bretanha, Brasil

* Deserto feliz (Paulo Caldas)

* O ano em que meus pais sairam de ferias (Cao Hamburger)

* O cheiro do ralo (Heitor Dhalia)

CONCURSO DE PRIMEIRO E SEGUNDO FILMES (OPERAS PRIMAS)

* A casa de Alice (Chico Teixeira)

* A ilha da morte (Wolney Oliveira)

* Mutum (Sandra Kogut)

* O grao (Petrus Cariry)

* Quero (Carlos Cortez)

CONCURSO DE DOCUMENTARIOS

* Acidente (Cao Guimaraes, Pablo Lobato)

* Camara viajante (Joe Pimentel)

* Descaminhos (Marilia Rocha, Luiz Felipe Fernandes, Alexandre

Baxter, Joao Flavio Flores, Maria de Fatima Augusto, Leandro HBL,

Armando Mendz, Cristiano Abud)

* Filipe (Margarita Hernandez)

* Jardim Angela (Evaldo Mocarzel)

* Saba (Thereza Menezes, Gregorio Graziosi)

* Santiago (Joao Moreira Salles)

* Stela do Patrocinio – A mulher que falava coisas (Marcio De Andrade)

CONCURSO DE ANIMACAO

* Calango! (Alexandre Camargo)

* Crisalidas (Fernando Mendes)

* Dominoes (Daniel Schorr)

* Engoleduaservilhas (Marcelo Marao)

* Garoto cosmico (Ale Abreu)

* Mercurio (Savio Leite)

* Na corda bamba (Marcos Buccini)

* Vida Maria (Marcio Ramos)

* Wood & Stock: sexo, oregano & rock’n’ roll (Otto Guerra)

CONCURSO DE FICCAO (CURTA E MEDIO-METRAGEM)

* Alguma coisa assim (Esmir Filho)

* O.D. – Overdose digital (Marcos DeBrito)

* Outono (Pablo Lobato)

* Quando o tempo cair (Selton Mello)

* Terra Prometida (Guilherme Castro)

* Trecho (Clarissa Campolina, Helvecio Marins Jr.)

* Um ramo (Juliana Rojas, Marco Dutra)

CONCURSO DE ROTEIROS INEDITOS

* AMOR, AGUA Y AZ CAR, Gabriella Mancini

* CUPUACU, Iana Cossoy Paro

* O FILHO DA PUTA, Carla Guimaraes de Andrade

CONCURSO DE CARTEIS

* O.D. – OVERDOSE DIGITAL

* PAX / Daniella Munhoz

* WOOD & STOCK: SEXO, OREGANO Y ROCK’N ROLL

PANORAMA LATINO-AMERICANO (FORA DE CONCURSO)

* Achados e perdidos (Jose Joffily)

* Batismo de sangue (Helvecio Ratton)

SECCAO INFORMATIVA (DOCUMENTARIOS FORA DE CONCURSO)

* A margen do concreto (Evaldo Mocarzel)

* Cartola (Lirio Ferreira, Hilton Lacerda)

* Construcao (Cristiano Burlan)

* Elevado 3.5 (Paulo Pastorelo, Maira Santi Buhler, Joao Sodre)

* Fabricando Tom Ze (Decio Matos, Jr.)

* O desafio de Zezao (Patricia Cornils)

* O engenho de Ze Lins (Vladimir Carvalho)

* O homem da arvore (Paula Mercedes)

* O homem-livro (Anna Azevedo)

* Oficina Perdiz (Marcelo Diaz)

* Tres irmaos de sangue ( ngela Patricia Reiniger)

* Um dia, um circo (Marcelo Laffitte)

* America minada (Vinicius Souza, Maria Eugenia Sa)

FORA DE CONCURSO

* Tabaco (Renata Silva Meirelles Teixeira)