Brasil rural e Evo Morales

GRAMADO – Engraçado que os dois longas-metragens de ficção brasileiros até agora apresentados – Valsa para Bruno Stein, de Paulo Nascimento, e Olho de Boi, de Hermano Penna – passam no Brasil rural. Não deixa de ser um fato digno de nota, num tempo em que o espaço urbano fornece a principal ambientação para a ficção brasileira.

Como comentei no post anterior, Bruno Stein fala das tensões eróticas entre parentes em um ambiente fechado e isolado. Não está muito distante de Olho de Boi, uma releitura do Édipo Rei no mundo sertanejo. Ambos são filmes bem feitos, mas se Bruno Stein trabalha com mais silêncios e subentendidos, Olho de Boi é bastante falado. E faz uma reinterpretação do Édipo bastante particular, com uma noção um tanto larga do que seja incesto. Na história, dois homens, Modesto (Genézio de Barros) e seu afilhado, Cirineu (Gustavo Machado) armam uma emboscada enquanto a verdade sobre se Modesto está sendo ou não traído por sua mulher (Angelina Muniz) aos poucos vem à tona.

Gostei do início, com a imagem de um boi sendo conduzido ao matadouro e depois os dois homens buscando abrigo numa igreja abandonada. O tom roseano, no entanto, vai se esgarçando à medida em que o tempo passa e a expectativa diminui. O registro fotográfico é interessante, mas o fato de muita coisa passar pela palavra termina por atenuar a força das imagens, de resto muito bem captadas.

O outro “filme” da noite é o argentino Cocalero, de Alejandro Landes. Coloquei a palavra filme entre aspas porque na verdade a cópia não chegou e o que houve foi uma precária exibição em DVD, na qual se lia, em inglês, na tela, que aquela era uma cópia destinada apenas a exibições privadas. Bem, tirando essa precariedade, o que se pôde ver é um filme sobre os bastidores da campanha eleitoral que levou Evo Morales à presidência da Bolívia em 2005. Uma espécie de Entreatos andino, para lembrar o filme em que João Moreira Salles retrata a intimidade de Lula em sua trajetória para a presidência do Brasil.

Entreatos é mais rico de revelações que Cocaleros, mas este não deixa de ter seu interesse para que se compreendam idéias e motivações do atual presidente da Bolívia. Bem lançado, pode ser útil para quem prefira entender processos políticos a repetir chavões e preconceitos. O chato foi essa cópia em DVD, que fazia algumas imagens parecerem borrões na tela do Palácio dos Festivais. De que maneira o júri pode levar em consideração um filme exibido nessas condições?

Acréscimo posterior: a cópia em película de Cocaleros chegou e foi exibida na manhã seguinte