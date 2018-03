Brasil fora da mostra principal em Veneza

Mais uma vez o Brasil não emplaca qualquer concorrente na mostra principal do Festival de Cinema de Veneza (de 29 de agosto a 8 de setembro), aquela em que se disputa o Leão de Ouro. Em compensação, haverá quatro filmes brasileiros em outras seções: Cleópatra, de Julio Bressane, está na seção Fora de Concurso. O documentários Andarilho, de Cao Guimarães, e Anabazys, de Joel Pizzini e Paloma Rocha, competirão na mostra Horizontes. O Festival apresentará também a versão restaurada de A Idade da Terra, de Glauber Rocha.

Nenhum título latino-americano participará do concurso principal, pois, segundo o diretor da Mostra italiana, Marco Muller, os candidatos não impressionaram o comitê de seleção. Disse mais, segundo a agência espanhola EFE: ” Muitos dos filmes latino-americanos nos pareceram mostrar coisas já vistas”. Se tem razão ou não, sei lá, mas fica o recado para os nossos realizadores.

Em compensação, o cinema anglo-saxão terá presença de peso na 64ª edição da mostra veneziana – serão 10 títulos do Reino Unido e mais 19 (!) dos Estados Unidos, distribuídos pelas várias mostras do evento.

Uma coisa engraçada vai ser a exibição da cópia nova de A Idade da Terra em Veneza. Isso porque Glauber competiu (pelo Leão de Ouro) com esse filme em 1980. Foi muito mal recebido tanto pelo público como pela crítica. Mas Glauber não se conformou e promoveu uma passeata de protesto pelo Lido veneziano, chamando todo mundo de colonizado e alienado. O fato é lembrado até hoje pelos jornalistas que cobriam o festival na ocasião.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não será surpresa se o filme renegado de então aparecer agora, mais de 25 anos passados da morte de Glauber, como autêntica obra-prima. A história das artes gosta desse tipo de ironia.

Abaixo, a lista dos competidores pelo Leão de Ouro:

Joe WRIGHT Atonement – Gran Bretagna / Usa, 123′

Keira Knightley, James McAvoy, Vanessa Redgrave, Romola Garai, Brenda Blethyn

Wes ANDERSON The Darjeeling Limited – Usa, 91′

Owen Wilson, Adrien Brody, Anjelica Huston, Jason Schwartzman, Bill Murray

Kenneth BRANAGH Sleuth – Gran Bretagna / Usa, 86′

Michael Caine, Jude Law

Youssef CHAHINE Heya fawda (Le Chaos) – Egitto, 122′

Khaled Saleh, Mena Shalaby, Hala Sedky, Youssef El Cherif

Brian DE PALMA Redacted – Usa, 90′

Kel O’Neill, Daniel Stewart Sherman

Andrew DOMINIK The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford – Usa, 155′

Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Shepard

Paolo FRANCHI Nessuna qualità agli eroi – Italia / Svizzera / Francia, 102′

Elio Germano, Bruno Todeschini, Irène Jacob

Tony GILROY Michael Clayton – Usa, 119′

George Clooney, Tilda Swinton, Sydney Pollack

Peter GREENAWAY Nightwatching – Gran Bretagna / Polonia / Canada / Paesi Bassi, 134′

Martin Freeman, Emily Holmes, Michael Teigen

Jose Luis GUERIN En la ciudad de Sylvia – Spagna, 90′

Pilar Lopez De Ayala, Xavier Lafitte

Paul HAGGIS In the Valley of Elah – Usa, 120′

Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan Sarandon

Todd HAYNES I’m not There – Usa, 135′

Richard Gere, Cate Blanchett, Heath Ledger, Julianne Moore, Christian Bale, Charlotte Gainsbourg

JIANG Wen Taiyang zhaochang shenqi (The Sun Also Rises) – Cina / Hong Kong, 116′

Jiang Wen, Joan Chen, Zhou Yun, Jaycee Chan, Anthony Wong

LEE Kang Sheng (LI Kangsheng) Bangbang wo aishen (Help Me Eros) – Taiwan, 107′

Lee Kang Sheng, Yin Shin

Abdellatif KECHICHE La Graine et le mulet – Francia, 151′

Habib Boufares, Marzouk Bouraouïa, Faridah Benkhetache, Sabrina Ouazani

Ang LEE (LI An) Se, jie (Lust, Caution) – Taiwan, 135′

Tony Leung, Joan Chen, Tang Wei

Ken LOACH It’s a Free World… – Gran Bretagna / Italia / Germania / Spagna, 96′

Juliet Ellis, Leslaw Zurek, Kierston Wareing

Vincenzo MARRA L’ora di punta – Italia, 96′

Fanny Ardant, Michele Lastella, Giulia Bevilacqua

MIIKE Takashi Sukiyaki Western Django – Giappone, 121′

Quentin Tarantino, Hideaki Ito, Kaori Momoi, Yoshino Rimura

Nikita MIKHALKOV 12 – Fed. Russa, 153′

Nikita Mikhalkov, Sergey Makovezkij, Mikhail Yefremov, Sergei Garmash

Andrea PORPORATI Il dolce e l’amaro – Italia, 98′

Fabrizio Gifuni, Luigi Lo Cascio, Donatella Finocchiaro

Eric ROHMER Les Amours d’Astrée et Céladon – Francia / Italia / Spagna, 109′

Stéphanie Crayencour, Andy Gillet, Cécile Cassel