Pessoas me perguntam pelo Merten. Sosseguem: as notícias não poderiam ser melhores. Ele se recupera muito bem da cirurgia. Está no quarto, já saiu da UTI e reclama da programação dos canais a cabo do hospital. Já pediu um laptop para voltar a escrever e postar, mas isso ainda depende de autorização médica. Logo logo ele volta ao nosso convívio.

