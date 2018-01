Bola parada…demais

O Palmeiras se safou ontem com a tal da “bola parada”, na cobrança de falta de Élder Granja. Valeu três pontos. Já o São Paulo também fez o seu de falta, com Souza, mas ficou no empate.

Nada contra gols de falta, escanteio, etc. O problema não é com gols de bola parada. Eles representam cerca de 30% dos gols atualmente.

O problema, em si, é que a bola anda parada demais, em todo o resto do jogo. Talvez por falta de habilidade para movimentá-la do jeito certo. Talvez por falta de entrosamento.

Palmeiras e São Paulo, os dois que mais despertaram expectativas, continuam devendo. Já o Corinthians se reencontrou depois da derrota. Não vi o jogo. Mas, pelos melhores momentos, parece que só deu Coringão. E que golaço do Acosta.