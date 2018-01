‘Boi Neon’, obra de exceção

Há algumas ideias progressistas que orientam a trama de Boi Neon, novo

longa de Gabriel Mascaro. Entre elas, a ideia de questionar papéis

sexuais rígidos, o que implica em desfazer estereótipos. Outra: presta

atenção às novas composições familiares, que mantêm suas funções

reprodutivas e afetivas tradicionais sem precisarem obedecer ao

esquema mamãe-papai-filhinho. Há também uma visão moderna e

modernizante a respeito do nordeste, não mais visto como nos tempos do

Cinema Novo ou do ciclo do cangaço.

Enfim, o pernambucano Mascaro obedece ao mandamento de todo artista –

se é para fazer, é melhor fazer algo que ninguém tenha feito. Make it

new, como dizem os vanguardistas. E isso não se refere somente à

linguagem artística empregada, mas à própria articulação e tratamento

dos temas propostos.

O que temos em Boi Neon é o mundo das vaquejadas, na qual um vaqueiro

(Juliano Cazarré), competentíssimo no trato com os animais, é, acima

de tudo, um costureiro de mão cheia e aficionado da moda. Ou a

caminhoneira vivida por Maeve Jinkings, mecânica hábil com suas

ferramentas e que, nem por isso, perde sua feminilidade. Há outro

vaqueiro que se junta ao grupo, Júnior (Vinícius de Oliveira, de

Central do Brasil), metrossexual perfeito, muito preocupado com

perfumes e com seus longos cabelos.

Em entrevistas, Mascaro tem dito que não se trata de inverter clichês

associados ao sexo dos personagens, mas trabalhar com a expansão dos

gêneros. Proposta política, ousada, esclarecida e que, em termos

artísticos, se expressa sem artificialismos. A narrativa dá conta de

uma história crível, embora pouco usual. Ou seja, não acontece aqui

uma falha muito comum a filmes de tese, esses que têm uma ideia a

demonstrar e colocam os personagens a serviço dessa prova, muitas

vezes de forma mecânica. Em Boi Neon, os personagens parecem todos,

sem exceção, verossímeis, com vida própria e sujeitos a contradições.

Por isso mesmo, podem provocar, no espectador, essa sensação de

deslocamento que leva a refletir e questionar seus próprios pontos de

vista.

Da mesma forma, as locações pouco têm a ver com as do Nordeste

tradicional, como ele foi pintado pelo Cinema Novo, com a seca, a

miséria, os conflitos de terra. Um momento, porém. O Cinema Novo e

seus clássicos (Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas, Os Fuzis,

Cabra Marcado Para Morrer) não falsificava nada, é bom dizer antes que

algum revisionista aventureiro venha assacar contra Glauber Rocha,

Nelson Pereira dos Santos, Ruy Guerra e Eduardo Coutinho. O campo

nordestino, com suas condições geográficas adversas, e imensas

disparidades sociais, se mostrava palco perfeito para encenar as

desigualdades do Brasil como um todo. Nada disso era ou é falso. Pelo

contrário. Boi Neon, no entanto, abre espaço para outras vertentes.

Filmado em cidades como Picuí, Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru e

arredores, põe em cena o mundo das vaquejadas e do polo têxtil do

agreste. Abre o leque de percepção, simplesmente, e atualiza esse

recorte com o diálogo entre o regional e o global. Boi Neon é uma

coprodução entre Brasil, Uruguai e Holanda e conta com participação de

artistas e técnicos de outras nacionalidades. Nem por isso é daqueles

produtos globais, chicletes para todos os gostos e nenhum. Mantém sua

autenticidade.

Talvez até por isso mesmo tenha sido bem aceito no âmbito

internacional. Participou da seção Horizontes do Festival de Veneza e

ganhou o Prêmio do Júri. Tem recebido críticas positivas da imprensa

internacional (como Variety e Hollywood Reporter) e agradado em outros

festivais. Visualmente bonito e intenso, evita o esteticismo de que

padecia Ventos de Agosto, trabalho anterior de Mascaro. Boi Neon é um

filme de equilíbrio, embora não perca a força e o destempero que o

tornam uma obra de exceção no cinema brasileiro contemporâneo.