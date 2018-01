Boas estréias no Paulistão

Os grandes, com exceção do Santos, estrearam bem no Paulistão. No São Paulo, Adriano deu o recado, comandando a virada. No Palmeiras, Alex Mineiro fez outro tanto. São dois times que chegam forte, Palmeiras e São Paulo e devem dividir as primeiras posições. Mas o Corinthians também foi bem na estréia, com um time que se contagiou com a torcida, o que é fundamental para sua grande missão de 2008 – voltar à elite. Fora o fiasco do Santos, está tudo saindo conforme o script. Mas são apenas os primeiros passos. Agora, vamos dizer a verdade: a rodada de ontem foi muito legal e teve até momentos empolgantes. Depois do início frio, com a derrota do Santos para a Portuguesa num Morumbi com pouco público (só 12 mil pagantes), as coisas começam a voltar aos eixos. A grande atração acontece no domingo, com o enfrentamento entre Palmeiras e um Santos já ferido, e na Vila, ainda por cima. Detalhe adicional: Luxemburgo x Leão, os irmãos Karamazóvi do futebol.

