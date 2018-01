Boa primeira noite em Fortaleza

FORTALEZA – Emocionante o sentido poético de Birri evocando o avô anarquista em Elegia Friulana. E Nossa Vida não Cabe num Opala, de Reinaldo Pinheiro, é uma porrada, em vários sentidos do termo. Filmaço, que comentarei melhor depois. Por ora, basta registrar que é um filme que bebe na poesia sórdida do basfond urbano, contando a história de uma família de pequenos contraventores, que se revezam entre o furto de carros e os ringues de boxe clandestino, esses mafuás fora do circuito oficial. Em sua linguagem, Pinheiro tenta traduzir o universo cru de Mario Bortoloto, que escreveu a peça que está na origem do filme.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.