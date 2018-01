Blog do Jean-Claude Bernardet

Já disse aqui (e se não disse, deveria ter dito), que, para mim, existem dois críticos-ensaístas de cinema indispensáveis no Brasil e que poderiam, sem pudor, ser chamados de “mestres”, caso gostassem desse tipo de salamaleque – Jean-Claude Bernardet e Ismail Xavier. Pois bem, é com prazer que descubro que Jean-Claude agora também tem seu blog. Eu vou freqüentar sempre. E, se vocês se interessam por cinema, deveriam fazer o mesmo, embora, pelo que já vi, o Jean-Claude pretenda escrever sobre vários assuntos, fazendo do blog um diário de bordo da vida, que é a vocação melhor dessa ferramenta. Dêem uma conferida no Blog do Jean Claude.

