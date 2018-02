Riggan Thomas fez fama ao interpretar o super-herói Birdman. O

intérprete de Riggan, Michael Keaton, ficou marcado por sua

caracterização de Batman, na versão de 1989, sob a grife de Tim

Burton. Riggan quer se livrar do clichê que o associa ao super-herói

voador. Talvez Keaton também deseje mostrar que pode voar além dos

limites de Gotham City. Este jogo de espelhos entre ficção e ator está

na origem do projeto de Birdman – Ou a Inesperada Virtude da

Ignorância, dirigido pelo mexicano Alejandro González Iñárritu (de

Amores Brutos e 21 Gramas). O filme participou, com boa acolhida, no

Festival de Veneza de 2014 e agora, com a vitória no Sindicato dos

Produtores, torna-se favorito para ganhar o Oscar de melhor filme dia

22.

