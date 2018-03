Birdman e Raymond Carver

O texto de Raymond Carver, que no filme vencedor do Oscar será encenado pelo personagem de Michael Keaton, está traduzido no Brasil e dá título à coletânea de contos Iniciantes (Companhia das Letras, 2009). Carver se tornou imediatamente famoso quando publicou a coletânea sob o título What We Talk About When He Talk About Love, em 1981. Depois se descobriu que o texto original de Carver fora cortado em mais de 50% pelo editor Gordon Lish, da Alfred A. Knopf. Depois da morte de Carver, o manuscrito original foi recuperado e este é o texto-base da edição da Cia das Letras. Em Iniciantes, dois casais discutem…o que entendem por amor quando falam de amor. Mesmo em sua versão mais extensa, é um primor de síntese e profundidade. O título agora adotado era o escolhido por Carver. Ele queria dizer que, em matéria de amor, seja qual for a nossa experiência, somos todos iniciantes. Mas o editor, que havia tesourado os textos, entendeu de encompridar o título do conto principal.

