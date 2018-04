Bergman e Antonioni: o fim de uma era?

Eles se foram juntos, e a tentação é dizer que as mortes de Ingmar Bergman e Michelangelo Antonioni assinalam o fim de uma era.

Há motivos para pensar dessa maneira. Praticamente contemporâneos, o sueco e o italiano exerceram enorme influência sobre o cinema do século 20, ainda que nunca tenham sido particularmente populares. Seus filmes os levaram muito além das fronteiras dos seus países. Encarnaram, talvez como nenhum outro criador do seu tempo, uma maneira intelectual de expressar-se através dessa arte de sons e imagens. E, como o cinema foi de fato a arte do século 20, a repercussão dos seus trabalhos foi imensa, muito embora não tenham sido grandes sucessos de bilheteria. Ora, mas não é apenas o êxito comercial que determina o valor de uma obra. Quantos exemplares foram vendidos na época de publicação de Ulisses, de Joyce? Qual foi a tiragem de A Interpretação dos Sonhos, de Freud? Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, figurou nas listas de best-sellers?

Bergman e Antonioni iniciam carreira ainda nos anos 40, mas despontam para a cena mundial apenas na década seguinte. Bergman, após um começo tido como convencional, trabalhando como um remador de Ben-Hur na Svensk Filmindustri, como roteirista, e lá mesmo rodando seus primeiros filmes. Antonioni, como documentarista muito ligado em princípio ao neo-realismo e, ele também, participando de roteiros que seriam filmados por colegas – como é o caso de Abismo de Um Sonho, de Federico Fellini.

Naquele momento, em que os efeitos materiais imediatos do pós-guerra pareciam cessar, os dois afinam seus instrumentos com os (vastos) meios culturais disponíveis. Bergman dando seguimento à grande escola nórdica de Carl T. Dreyer e ao pensamento de Kierkegaard. Antonioni, estudando conseqüências do aburguesamento da sociedade européia e da reificação do homem. Ambos partilham o ambiente do existencialismo, de Sartre a Camus, da náusea ao sentimento de estranheza de estar no mundo.

Respirando esse ar rarefeito, ambos se instalam, como se estivessem em casa, no inconsciente coletivo das décadas de 50 a 70, quando produzem um número extraordinário de obras-primas – Noites de Circo (1953), Morangos Silvestres (1957), a trilogia Através de Um Espelho, Luz de Inverno e O Silêncio (1961-1962), Persona (1966), Gritos e Sussurros (1973), para Bergman; O Grito (1957) e a trilogia A Aventura, A Noite e O Eclipse (1959-1961), O Deserto Vermelho (1963), Blow Up (1967), Passageiro – Profissão: Repórter (1975), para Antonioni. É como se dialogassem e discutissem através dos seus filmes, num ambiente de intertextualidade cinematográfica que não iria mais se repetir, pelo menos nesse nível, depois daquela época.

Esse espaço de “discussão”, claro, não era ocupado apenas por esses dois pesos pesados, mesmo porque estavam vivíssimos e ativos outros de porte semelhante como Federico Fellini (1920-2003) e Luchino Visconti (1906-1976), além de Godard, Truffaut e Rohmer, na França, e mais os diretores dos “novos cinemas” que brotavam em toda parte, do Brasil ao Japão, da Alemanha à Argentina, dos Estados Unidos à Inglaterra, e assim entravam no jogo. Do ponto de vista artístico, foi uma época e tanto. E uma época que buscava se interpretar e se refletir através do cinema. Naqueles anos, fazer cinema, pelo menos como o de Bergman, Antonioni e outros, era empreender uma tarefa de prospecção e compreensão da vida do mesmo nível que a melhor literatura, a filosofia contemporânea, a pintura mais sofisticada.

Para sustentar essa posição artística, seria preciso não apenas optar por um conjunto temático que se impunha ao tempo (a impossibilidade da relação, a coisificação do homem contemporâneo, a mesquinhez do destino humano, etc.) mas tensionar o campo das formas expressivas. Os closes de Bergman são inevitáveis para quem, como ele, procura desesperadamente a “alma” das suas personagens. Os espaços vazios de Antonioni, que lembram a pintura de De Chirico, são igualmente inevitáveis para quem busca expressar a rarefação do homem na sociedade industrial de então. Um filme como Gritos e Sussurros se resolve, em boa parte, pelo trabalho de composição de cores, do branco contra o vermelho. Profissão: Repórter se condensa e se adensa no plano-seqüência final, com a câmera cujo “olho” percorre o ambiente e deixa o crime ser cometido fora do campo. São apenas dois exemplos.

Quer dizer, no tipo de cinema que faziam Bergman e Antonioni, a meditação sobre o tema era parte da equação; a outra, envolvia o desafio de enfrentar esse tema em uma forma inovadora e que, ao mesmo tempo, incorporasse a tradição da cultura em geral e a do cinema em particular. Não é difícil descobrir o quanto, em meio à invenção, havia de influências e referências nos filmes de um e de outro. Mas essas referências e influências não se apresentam de forma ostensiva, como penduricalhos, à maneira de citações. Isso porque, primeiro: estavam tão bem assimiladas pelos autores, sendo partes orgânicas de sua cultura, que passavam a fazer parte deles, da sua corrente sanguínea; segundo: porque o tempo do acúmulo e exibição de citações ainda não havia chegado.

O curioso é que esse cinema que pensa e sente é às vezes pejorativamente chamado de “frio” e “distante”, pecha em geral mais aplicada a Antonioni que a Bergman. Com efeito, este é, também, um cinema da mente, da inteligência. Ao mesmo tempo, é um cinema dos sentimentos, da paixão, dos afetos. Não são termos excludentes – pelo contrário. Há furor em Bergman, há amor em Antonioni. Mas há também silêncio, pausas e reflexão. Luz e sombras. É um cinema de nuances e ambivalências profundas, expressas em termos de uma beleza por vezes convulsiva.

Por isso se impôs. Mas não de maneira serena e inevitável. Hoje, quando a morte coloca definitivo ponto final em suas carreiras, Bergman e Antonioni passaram à condição de unanimidades. Nem sempre foi assim. Ainda se encontram, em arquivos de jornais, velhas críticas que acusavam a ambos de formalistas, intelectualistas e mesmo alienados, por tratarem mais da interioridade dos personagens do que de sua inserção no social. Essa politização crítica, por vezes excessiva, se explica pelo tônus engajado dos anos 60. Não impediu que Bergman e Antonioni se impusessem como fatos incontornáveis da cultura. Por exemplo, em 1954, no festival de cinema que comemorou o 4º centenário de São Paulo, foi grande o pasmo com a projeção de Noites de Circo, filme chamado de “inclassificável” pela crítica. E, desse modo, apesar de resistências localizadas, ambos se tornaram referências e sinônimos do assim chamado “cinema de arte”.

A perda de espaço que experimentaram anos depois se deve menos a uma queda de qualidade da sua produção que a mudanças no próprio ambiente cinematográfico e cultural. Este, por sua vez, acompanhava e determinava alterações no panorama mundial, na percepção e na sensibilidade do público. O espaço para filmes complexos foi diminuindo em escala mundial, ao mesmo tempo em que Hollywood se revitalizava pelo novo cinema de ação, com filmes como Guerra nas Estrelas e Indiana Jones. Os chamados “tempos mortos” foram eliminados e a ação tornou-se contínua. O próprio cinema europeu declinou e novas gerações de realizadores mostraram-se incapazes de substituir os antigos mestres.

Começava uma nova era, hostil à reflexão, a narrativas lacunares, a qualquer coisa que pareça estranha, lenta ou complexa. Não saberemos jamais que tipo de carreira Bergman ou Antonioni teriam feito caso houvessem nascido mais tarde e começado a filmar em época tão antiintelectual como a nossa. Mas, enfim, a obra fica e é ela que conta.

(Estadão, Caderno Cultural, 5/8/07)