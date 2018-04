A expressão bem-vindo pode ser uma saudação positiva ao forasteiro que chega. Pode ser apenas uma inscrição convencional naqueles capachos que ficam na soleira da porta. De qualquer forma – palavra sincera ou enfeite num objeto usado para limpar os pés – a expressão remete à fronteira entre o espaço público e o que é nosso, onde só entra quem permitimos. Casas particulares ou países. Aliás, nos acostumamos a associar o país a uma casa gigantesca, a nossa homeland, que franqueamos aos amigos e interditamos aos indesejáveis.

Metáforas à parte, o fenômeno da imigração passou a ser crucial no mundo contemporâneo, em especial em sua parte mais desenvolvida. Por alguns motivos dos mais simples. Como com freqüência, em especial em época de expansão econômica, o Primeiro Mundo precisa de mão de obra estrangeira, não pode simplesmente fechar a entrada. Por outro lado, como é pólo de atração aos desfavorecidos do mundo todo, não pode simplesmente escancarar as portas. E assim, o problema passa a ser: quem pode entrar, quando e em qual quantidade? Em outras palavras, quem é bem-vindo e quem não é?

Esse processo discriminatório coloca em xeque democracias das mais estabelecidas, entre as quais a norte-americana e a francesa. Como a terra das oportunidades pode manter fronteiras tão rígidas sem se descaracterizar como nação? Como faz a pátria da liberté-egalité-fraternité, a nação que tem o asilo político como instituição mais nobre, para não perder sua alma no processo de fechamento aos imigrantes? Essa, a questão de fundo em torno do tocante Bem-Vindo, de Philippe Lioret.

Filme que tem sido citado por colocar em discussão uma lei iníqua, que fazia de cada cidadão francês um delator em potencial, mas que também deve ser apreciado pela maneira como conta a sua história e discute essas ideias. Talvez a força maior aqui seja a a mescla entre o tom realista e o fabular. Bilal (Firat Ayverdi) é o iraquiano que precisa chegar a Londres para reunir-se à namorada. Ele precisa atravessar a Mancha e não pode fazê-lo escondido num caminhão, por questões de limitação pessoal. Decide ir a nado e, para isso, toma lições com o ex-campeão de natação Simon (Vincent Lindon). Parece improvável? É. Fábulas são improváveis. Mas, quando têm força, dizem muito sobre a tal da vida real. Colocam tudo no limite e em perspectiva. E, então, o bom senso e o pensamento convencional é que se tornam absurdos.

(Caderno 2, 10/7/09)