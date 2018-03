Ontem dei uma passada pelo Bem, Amigos, no SporTV, justo na hora em que Galvão Bueno falava todo exaltado de “gente que ouuuusava dizer que o povo brasileiro havia se afastado da sua seleção”. Hoje vejo no jornal que Brasil x Uruguai, no sábado à tarde, deu apenas 20 pontos de ibope na Globo. Precisa comentar?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.