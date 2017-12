RECIFE – O Náutico lançou aqui em Recife o DVD Batalha dos Aflitos 2 – a Volta por Cima. É uma espécie de “contra- filme” para se opor ao de Beto Souza que celebra a inacreditável vitória do Grêmio sobre o Náutico pelo acesso à 1ª divisão em 2005. Jogando nos Aflitos, seu estádio, o Náutico tinha um pênalti a seu favor contra um adversário que contava com apenas sete jogadores em campo, já que quatro haviam sido expulsos. Perdeu o pênalti e Anderson, de contra-ataque, marcou, decretando a vitória do Grêmio, uma façanha inesquecível para os gaúchos e um trauma também difícil de esquecer para os pernambucanos. Mas parece que superaram. Tanto assim que surgiu o DVD da “volta por cima”, que foi mostrado como estímulo aos jogadores antes do jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil na noite de hoje. O Náutico venceu por 2 a 0 e eliminou o Timão, dentro do Pacaembu. Estava ouvindo os comentários do jogo, por uma rádio aqui do Recife, e o jogador Marcel, do Náutico, disse que o professor (PC Gusmão) mostrou o filme para eles, o que lhes deu muita motivação. Como se vê, o audiovisual faz parte da batalha futebolística. É time contra time e DVD contra DVD.

