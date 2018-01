Barroco Mineiro

Festivais têm tendência ao gigantismo e o de Tiradentes não é exceção à regra. A cada ano está maior. Isso quer dizer que falta tempo livre para fazer outras coisas além de ver e debater filmes. Bem, estou aqui atolado de compromissos e agora à tarde vou debater Batismo de Sangue com o diretor, Helvécio Ratton. Mas me dei um tempo para caminhar pelas ruas da cidade e visitar a igreja matriz de Santo Antonio, com certeza uma das mais bonitas do país. Fachada de Aleijadinho e, no interior, o barroco esculpido em ouro. Sim, há uma dramaturgia do barroco, como sabe quem trabalha com cinema e outras artes. E ninguém permanece indiferente diante dessa dramaturgia do sagrado, seja crente ou não.

