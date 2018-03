De maneira muito simples, Barbara, de Christian Petzold, se propõe como fábula moral e como reflexão política. Ambientado nos anos 1980, quando a Alemanha ainda era dividida em duas, situa seu drama na porção oriental do país, sob regime comunista. Barbara (Nina Hoss), a personagem título é uma médica que deseja deixar o país e, por esse motivo, recebe como punição a estadia em um canto qualquer do interior do país. Ou seja, vai trabalhar em um hospital de segunda categoria, punição para qualquer médico.

De qualquer forma, Barbara, numa soberba (e sóbria) atuação de Nina Hoss, será uma personagem dividida. Por um lado, seu bem fundamentado desejo de emigrar, um direito de qualquer um que viva sob uma ditadura de qualquer coloração ideológica. De outro, as imposições éticas de seu trabalho como médica. Certas profissões não toleram meios termos. Exigem uma adesão quase incondicional. A medicina é uma delas, pois lida com vidas humanas. Quando a pessoa decide se tornar médico, está fazendo uma opção ética. Desse modo, Barbara poderá muito bem aspirar a deixar para trás um país que lhe é odioso, mas não poderá ser indiferente às imposições da sua profissão.

Por isso, o filme nuança dois aspectos. Ressalta a vigilância de que é alvo a personagem – e esse é o aspecto mais odioso de um regime de eterna vigilância sobre seus cidadãos. Mas também põe em foco a atividade profissional de Barbara, seu relacionamento com colegas e pacientes. E, sobretudo, com uma garota egressa de um campo de “reeducação”. Palavra que Barbara, sabedora das coisas, traduz para o que é, de fato: um campo de extermínio.

A sobriedade com que a atriz trabalha seu drama (e seus dilemas pessoais) apenas o intensifica. Um parêntese: no Brasil, ainda se consideram grandes interpretações aquelas com lances melodramáticos, gritos e esgares. Basta olhar a TV para se convencer disso. Salvo exceções, interpreta-se gritando. O cinema, tanto como o teatro, também são contaminados por essa ideologia do over. A técnica de Nina é outra: domina a emoção. E, ao dominá-la, a expressa com intensidade ainda maior. É o paroxismo da contenção, se permitem essa expressão contraditória. Para quem se acostumou ao exagero, a interpretação de Nina pode parecer fria. Não é. Pelo contrário. Passa verdade.

Essa sobriedade da atriz é decorrência de uma concepção austera de direção. Petzold procura limar qualquer destempero. Situa-se na linha fina de um registro quase documental. Sua posição é obviamente crítica, mas não traça o retrato de um inferno na Terra, a não ser por um aspecto, a impressão de que a vigilância é constante, e nada escapa aos olhos do Estado. O desafio de Nina será esse – encontrar um “ponto cego” nesse olhar onipresente e passar por ele.

Enquanto isso, a história é o registro de um cotidiano. Feito a seco, mais uma vez. Uma vida modesta (não miserável ou vil), porém limitada. O deslocamento de bicicleta, o campo, algumas carências materiais. Nada que possa chocar ou induzir o espectador a pensar: “mas isso é insuportável!” Ou seja, o filme não retórico, a não ser por uma outra frase da protagonista: “É impossível ser feliz aqui”. Mas ela é uma dissidente. E seu inabalável desejo de ir embora encontra justificativa no mais elementar e básico dos direitos, o de ir e vir, simplesmente. Barbara fala do preço e do valor da liberdade. Sem qualquer ostentação ou proselitismo.