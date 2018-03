Balanço de semana difícil

Semana difícil, com morte na família, muito trabalho, polêmicas, dores no corpo, etc. Consegui atravessar e agora me permito um fim de semana de descanso. Agradeço em particular aos que comentaram os posts sobre a greve da USP e o diploma de jornalistas. Foram observações, em sua grande maioria, de ótimo nível. Acho que consegui compreender as razões dos que expressaram opiniões contrárias às minhas. Ontem mesmo fui entrevistado sobre o tema do diploma por um estudante da Cásper Líbero. O rapaz expressava inquietação com o futuro e, por isso, tem a minha simpatia imediata. Mas acho que não é para tanto. Boas escolas sempre irão colocar seus alunos em vantagem quando forem buscar emprego. Mas, num mercado restrito, terão de concorrer com talentos vindos de outras áreas, o que pode ser desconfortável mas, no fim, melhor para o jornalismo e para os leitores.

Quanto a Candido e Chauí, são duas das minhas admirações contínuas neste mundo imperfeito. Se erraram aqui e ali (e quem não erra?) têm carreiras formidáveis do ponto de vista da pesquisa e impecáveis quanto à ética. São minhas referências permanentes, se por referência se entender não alguém a ser imitado mas uma fonte de inspiração.

Por isso os jovens os admiram tanto. E eu também. Fui várias vezes aluno de Marilena na Faculdade de Filosofia e ouvi Candido em muitas palestras. Li vários livros dos dois. Lucrei muito com a obra e com a convivência.