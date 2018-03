Atrizes que se vão

Ando cansado de registrar mortes. Mas, como diria o outro, é a vida. Hoje foram-se duas atrizes, Maria Schneider e Isabella. Maria foi nome internacional, quem não se lembra dela, em especial em dois fiilmes que marcaram época – O Último Tango em Paris e Profissão: Repórter. Trabalhou com dois grandes diretores – Bernardo Bertolucci e o genial Michelangelo Antonioni – contracenando com dois atores fora de série, Marlon Brando e Jack Nicholson. Tinha 58 anos.

A outra foi Isabella, baiana, musa do Cinema Novo e, em especial, do seu então marido, Paulo Cezar Saraceni, que a escolheu para o papel título de Capitu, baseado no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. Tinha 72 anos.