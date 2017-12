A Abraccine divulgou seus eleitos como melhores filmes do ano. Votaram críticos de todas as regiões do País.

· “O Lobo Atrás da Porta”, de Fernando Coimbra, ganhou na categoria melhor Longa Brasileiro.

· Como melhor Longa Estrangeiro foi escolhido “Boyhood: Da Infância à Juventude”, de Richard Linklater, produção dos EUA.

· “La Llamada”, de Gustavo Vinagre, foi escolhido o Melhor Curta Metragem (nesta categoria, concorrem apenas curtas brasileiros).