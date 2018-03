Associação Brasileira de Críticos divulga prêmios

A Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Abraccine, anuncia os ganhadores do seu segundo prêmio anual de Melhores Filmes do Ano.

“Febre do Rato”, do pernambucano Cláudio Assis, ganhou na categoria melhor Longa Brasileiro; o iraniano “A Separação”, de Asghar Farhadi, melhor Longa Estrangeiro; e “O Duplo”, de Juliana Rojas, Melhor Curta.

A eleição aconteceu em dois turnos durante o mês de janeiro. Os vencedores e/ou seus respectivos representantes no Brasil serão avisados do prêmio e receberão o certificado da Associação.

Fundada em julho de 2011, durante o Festival de Paulínia, a Abraccine conta com 90 associados, em 15 estados do país. Além de participar com júris próprios em diversos festivais nacionais, a entidade tem por missão promover formas de pensamento crítico, reflexão e debate sobre o Cinema.

Mais informações em http://abraccine.wordpress.com/