Eis aí um grande tema, um ponto de partida excelente para um filme. Um enorme assalto, que produz butim miliardário, executado sem o disparo de um único tiro e, depois, investigado com perícia por uma polícia que também se comporta em alto grau de excelência. Foi assim o assalto ao Banco Central de Fortaleza, realizado em 2005e que rendeu R$ 164 milhões aos ladrões.

Claro que, criando sobre fatos de alta complexidade, a ficção não teria alternativa senão simplificar elementos. Por exemplo, reduzir o número de personagens, sem o que a compreensão ficaria prejudicada. A versão para cinema providencia também uma femme fatale, Carla (Hermila Guedes), um chefe cerebral, mas nem por isso menos violento, o Barão (Millen Cortaz), conflitos internos do grupo, e, como brinde, um duelo entre duas gerações de policiais. A velha guarda, mais literária e intuitiva, é representada por Lima Duarte (Amorim), e a mais jovem, senhora da tecnologia, expressa na figura de Giulia Gam (Telma). Este último recurso, evidente, é decalcado de seriados policiais norte-americanos.

Essa, aliás, é a inspiração maior de Assalto ao Banco Central, estreia na direção de Marcos Paulo. Um filme em busca do seu público e, portanto, respeitoso dos códigos conhecidos desse público. Como tal acaba por simplificar demais toda a amplitude da ação e de sua dramaticidade implícita, como aparece num clássico do gênero, O Segredo das Joias, de John Huston. Também não dá muita bola para as contradições implícitas, como fazia, 50 anos atrás, Assalto ao Trem Pagador, de Roberto Farias.

Enfim, fazer filme para o público não é pecado; pelo contrário. Esperamos ainda ainda por cinestas que consigam operar dentro desses códigos mais convencionais e subvertê-los ao mesmo tempo, como aliás fizeram grandes diretores quando trabalharam na indústria cinematográfica pesada.