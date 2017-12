As fatias do bolo cinematográfico

Comentando um post sobre a atual crise de bilheteria do cinema brasileiro, um leitor me pediu informações sobre a participação da produção de cada país em seu mercado interno. Seguem aí alguns dados referentes a 2003, segundo o Boletim Filme B, o mais completo informativo brasileiro sobre mercado cinematográfico. As porcentagens se referem aos ingressos de filmes nacionais vendidos em seus respectivos países. Creio que falam por si mesmas. Nota: em 2003, o Brasil teve um desempenho atípico, para mais, com 21 % de participação em seu mercado interno. Agora a média anda entre 10 e 15%. Os números estão arrendondados.

Estados Unidos: 95%

Índia: 95%

Coréia: 53%

França: 47%

Japão: 33%

Itália: 22%

Alemanha: 17%

Espanha: 15%

Argentina: 10%

México: 6%

Canadá: 3%

Portugal: 3%