Aruanda 2014: a exuberância barroca de Alceu Valença

JOÃO PESSOA – A exuberância de Alceu Valença deu o tom festivo na noite de abertura do 9º Festival Aruanda do Audiovisual. Abertura que, na verdade, começou triste e solene com o minuto de silêncio em homenagem ao ex-prefeito Luciano Agra, falecido na véspera. Depois, o cinema lembrou duas grandes perdas de 2014, estas no campo artístico – o documentarista Eduardo Coutinho e o escritor e dramaturgo Ariano Suassuna. Dois gigantes, duas perdas que se podem qualificar como irreparáveis sem medo do lugar-comum.

