Artistas pedem a políticos derrubada do veto de Temer à renovação da Lei do Audiovisual

BRASÍLIA – Falei há pouco com o diretor pernambucano Claudio Assis e ele disse que o encontro da gente do cinema com parlamentares foi muito positivo.

Na verdade, o grupo foi recebido no Palácio do Planalto pelo presidente em exercício, Rodrigo Maia (Michel Temer está em viagem aos Estados Unidos).

A pauta é a derrubada do veto de Temer à prorrogação da Lei do Audiovisual até 2019. Os parlamentares mostraram-se favoráveis à reivindicação, o que animou os representantes do setor cinematográfico – majoritariamente hostil ao governo de Michel Temer.

“Fomos recebidos pelo Rodrigo Maia e também pelos senadores Romero Jucá e pelo Eunício Oliveira e as conversas foram muito boas”, disse Assis.

Além de Claudio Assis, faziam parte da comitiva o ator Antonio Pitanga e a produtora Sarah Silveira, entre outros.

A Lei do Audiovisual (8.685/93), editada em 20 de julho de 1993, é um dos principais instrumentos responsáveis pela revitalização do setor, sucateado durante o governo de Fernando Collor.