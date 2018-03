Não cessam de aparecer os esqueletos no armário da época da ditadura. Agora são as declarações do major Curió de que houve mais execuções sumárias de guerrilheiros do que se julgava. As revelações estão na matéria de Leonêncio Nossa, tremendo furo do Estadão de Ontem. Leia aqui.

