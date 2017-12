‘Aquarius’ vai bem no primeiro fim de semana

O filme de Kléber Mendonça, com Sonia Braga no papel principal, fez mais de 50 mil espectadores, só neste fim de semana. Média de 600 espectadores por sala, o que é muito bom. Para se ter ideia, foi a segunda maior abertura de um filme nacional este ano, perdendo apenas para Os 10 Mandamentos.

O que isso quer dizer? Em princípio que o público está sendo receptivo à qualidade do filme, um dos melhores do ano. Segundo, que toda a polêmica em torno da obra talvez a tenha mais ajudado que atrapalhado. Só para lembrar: houve o protesto da equipe de Aquarius em Cannes, a discussão em torno da comissão que irá selecionar o filme brasileiro para tentar vaga no Oscar, a qualificação original do Ministério da Justiça para maiores de 18 anos, depois reformulada para 16 anos, etc. É muita coisa para um filme só. Ele tornou-se um emblema.

No país dualista em que o Brasil se tornou, quem era a favor do impeachment de Dilma era contra o filme de Kléber e vice-versa.

Nada contra a politização da vida, mas ela cobra um preço: o filme, em si, acaba ficando em segundo plano. E ele é ótimo, bem pensado, bem interpretado, emocionante, conta com uma atriz (Sonia) em estado de graça e diz duas ou três verdades sobre o País.

Enfim, vale muito a pena sair do sofá, ir ao cinema e ver Aquarius. Ótimo que o público tenha percebido isso. Já vi duas vezes. Ele cresce na revisão, o que só acontece com os filmes de fato muito bons.