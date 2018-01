‘Aquarius’ no top ten dos ‘Cahiers du Cinéma’

Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, está em quarto lugar na tradicional lista anual elaborada pela revista francesa Cahiers du Cinéma. Vem atrás de Toni Erdman, Elle e The Neon Demon, mas à frente de Julieta, de Pedro Almodóvar, e Carol, de Todd Haynes.

Com a indicação entre os preferidos da Variety norte-americana, Aquarius vai se consolidando como o filme brasileiro mais importante do ano no cenário internacional.

Sintomático deste momento do Brasil oficial foi Aquarius não ter sido escolhido como representante na disputa por uma das vagas no Oscar. Como mediocridade atrai mediocridade, o escolhido foi O Pequeno Segredo.

1. “Toni Erdmann” directed by Maren Ade

2. “Elle” directed by Paul Verhoeven

3. “The Neon Demon” directed by Nicolas Winding Refn

4. “Aquarius” directed by Kleber Mendonça Filho

5. “Ma Loute/Slack Bay” directed by Bruno Dumont

6. “Julieta” directed by Pedro Almodóvar

7. “Rester Vertical/Staying Vertical” directed by Alain Guiraudie

8. “La Loi de la jungle” directed by Antonin Peretjatko

9. “Carol” directed by Todd Haynes

10. “Le bois dont les rêves sont faits” directed by Claire Simon