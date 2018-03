‘Aquarius’ abre Gramado

Aquarius, o esperado novo filme de Kléber Mendonça Filho, abre o 44º Festival de Gramado, fora de concurso. Essa, a primeira boa notícia. Outra, que a atriz principal do filme, Sonia Braga, recebe o Troféu Oscarito. O outro homenageado desta edição será o ator Tony Ramos. Entre os selecionados, Elis, sobre a gaúcha Elis Regina, que se tornou a nossa maior cantora. Mas há muitas outras atrações, entre as quais o novo trabalho do sempre jovem Domingos Oliveira, um habitué de Gramado. Confiram a lista.

LONGAS-METRAGENS BRASILEIROS

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

– “Barata Ribeiro, 716” (RJ), de Domingos Oliveira

– “El Mate” (SP), de Bruno Kott

– “Elis” (SP), de Hugo Prata

– “O Roubo da Taça” (SP), de Caito Ortiz

– “O Silêncio do Céu” (Brasil (SP)/Argentina), de Marco Dutra

– “Tamo Junto” (RJ), de Matheus Souza

LONGAS-METRAGENS ESTRANGEIROS

– “Campaña Antiargentina” (Argentina), de Ale Parysow

– “Carga Sellada” (Bolívia/México/Venezuela/França), de Julia Vargas

– “Espejuelos Oscuros” (Cuba), de Jessica Rodriguez

– “Esteros” (Argentina/Brasil), de Papu Curotto

– “Guaraní” (Paraguai/Argentina), de Luis Zorraquín

– “Sin Norte” (Chile), de Fernando Lavanderos

– “Las Toninas Van al Este” (Uruguai/Argentina), de Gonzalo Delgado e Verónica Perrotta

Curtas nacionais:

– “A Página” (SP), de Guilherme Andrade

– “Aqueles Anos em Dezembro” (SP), de Felipe Arrojo Poroger

– “Aqueles Cinco Segundos” (MG), de Felipe Saleme

– “Black Out” (PE), de Adalmir da Silva, Felipe Peres Calheiros, Francisco Mendes, Jocicleide

Valdeci de Oliveira, Jocilene Valdeci de Oliveira, Martinho Mendes, Paulo Sano e Sérgio Santos

– “Deusa” (SP), de Bruno Callegari

– “Horas” (RS), de Boca Migotto

– “Ingrid” (MG), de Maick Hannder

– “Lembranças do Fim dos Tempos” (SP), de Rafael Câmara

– “Lúcida” (SP), de Fabio Rodrigo

– “Memória da Pedra” (BA), de Luciana Lemos

– “O Ex-Mágico” (PE), de Mauricio Nunes e Olimpio Costa

– “O Que Teria Acontecido ou Não Naquela Calma e Misteriosa Tarde de Domingo no

Jardim Zoológico” (RJ), de Gugu Seppi e Allan Souza Lima

– “Rosinha” (DF), de Gui Campos

– “Super Oldboy” (SP), de Eliane Coster

Curtas gaúchos

– “A Rua das Casas Surdas” (Porto Alegre), de Flávia Costa e Gabriel da Fonseca Mayer

– “Another Empty Space” (Porto Alegre), de Davi de Oliveira Pinheiro

– “Às Margens” (Porto Alegre), de Boca Migotto

– “As Três” (São Leopoldo), de Helena Sassi

– “Bandidos Desalmados” (Porto Alegre), de Zaracla

– “Carol” (Porto Alegre), de Mirela Kruel

– “Dia dos Namorados” (Porto Alegre), de Roberto Burd

– “Escape” (Porto Alegre), Jonatas Rubert

– “Escotofobia” (Porto Alegre), de Rafael Saparelli

– “Horas” (Porto Alegre), de Boca Migotto

– “Inatingível” (Porto Alegre), de Rodolfo de Castilhos Franco

– “Interrogatório” (São Leopoldo), de Raul Fontoura

– “Lipe, Vovô e o Monstro” (Porto Alegre), de Raul Fontoura

– “Mundo de Wander” (Porto Alegre), de Lisandro Santos

– “O Jardim dos Amores de Woody Allen” (Porto Alegre), de Gustavo Spolidoro

– “Objetos” (Porto Alegre), de Germano de Oliveira

– “Outono Celeste” (Pelotas), de Yuri Minfroy

– “Pobre Preto Puto” (Santa Cruz do Sul), de Diego Tafarel

– “Preliminares” (Porto Alegre), de Douglas S. Kothe

– “Quando Pisei em Marte” (Pelotas), de Analu Favretto e Taís Percone

– “Sesmaria” (Pelotas), de Gabriela Richter Lamas

– “Venatio” (Canoas), de Ulisses da Motta

– “Vento” (Porto Alegre), de Betânia Furtado

– “Vida Como Rizoma” (Porto Alegre), de Lisi Kieling