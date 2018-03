Apoio dos cineastas à Comissão da Verdade

Recebi agora há pouco, do cineasta Roberto Gervitz, um abaixo-assinado de apoio à Comissão da Verdade. Transcrevo abaixo o documento e as assinaturas.

MANIFESTO DOS CINEASTAS BRASILEIROS

EM APOIO

À COMISSÃO DA VERDADE

Nós, cineastas brasileiros, expressamos a nossa preocupação com as frequentes manifestações de militares confrontando as instituições democráticas e o próprio estado de direito. Todos os cidadãos brasileiros têm o direito de conhecer o que foram os 21 anos de ditadura militar instaurada com o golpe de 1964. É preciso que a Comissão da Verdade, instituída para esclarecer fatos obscuros daquele período, em que foram cometidas graves violências institucionais, perseguições, torturas e assassinatos, tenha plenas condições e apoio da sociedade brasileira para realizar essa tarefa histórica. Repudiamos os ataques desses setores minoritários das Forças Armadas brasileiras, que de forma alguma irão obstruir as investigações que devem ser iniciadas o quanto antes. Estaremos atentos para que tal comissão seja composta por pessoas comprometidas com a democracia e com a verdade.

1. João Batista de Andrade

2. Roberto Gervitz

3. Lucia Murat

4. Manfredo Caldas

5. Luiz Carlos Lacerda

6. Jaime Lerner

7. Hermano Penna

8. Helena Solberg

9. David Meyer

10. Luiz Alberto Cassol

11. Renato Tapajós

12. Geraldo Moraes

13. Laís Bodansky

14. Luiz Bolognesi

15. Silvio Da Rin

16. Rosenberg Cariri

17. Toni Venturi

18. Joel Zito Araujo

19. André Kotzel

20. Paulo Morelli

21. Carlos Alberto Riccelli

22. Ana Maria Magalhães

23. Henri Gervaiseau

24. Zita Carvalhosa

25. Ícaro Martins

26. Rubens Rewald

27. Ruy Guerra

28. Daniela Capelato

29. Wolney Oliveira

30. Guilherme de Almeida Prado

31. Jorge Alfredo

32. Roberto Berliner

33. André Ristum

34. Carlos Gerbase

35. Omar Fernandes Aly

36. Renato Barbieri

37. Jeferson De

38. Alain Fresnot

39. Murilo Salles

40. Sergio Roizenblit

41. Gilson Vargas

42. Marcio Curi

43. Newton Canito

44. Isa Albuquerque

45. Rose La Creta

46. Rodolfo Nanni

47. Monique Gardenberg

48. José Joffily

49. Chico Guariba

50. Luiz Dantas

51. Tetê Moraes

52. Eliane Caffé

53. Walter Carvalho

54. Augusto Sevá

55. Eliana Fonseca

56. Daniel Santiago

57. Paulo Halm

58. Mariza Leão

59. Sergio Rezende

60. Jorge Durán

61. Miguel Faria

62. Jom Tob Azulay

63. Flavio Frederico

64. Tatiana Lohmann

65. Mauro Baptista Vedia

66. Claudio Kahns

67. Lauro Escorel

68. José Araripe Jr

69. Galuber Paiva Filho

70. Ricardo Pinto e Silva

71. Sergio Bloch

72. Ariane Porto

73. Cesar Charlone

74. Roberto Farias

75. Roberto Santos Filho

76. Oswaldo Caldeira

77. Ricardo Elias

78. Christian Saghaard

79. Pola Ribeiro

80. Tuna Espinheira

81. Lázaro Faria

82. Marina Person

83. David Kullock

84. Mara Mourão

85. Silvio Tendler

86. Sergio Machado

87. Cecília Amado

88. Edgard Navarro

89. Henrique Dantas

90. Cesar Cavalcanti

91. Dodô Brandão

92. Carolina Paiva

93. Guto Pasko

94. Carlos Dowling

95. Duarte Dias

96. Kleyton Amorim Marinho

97. Renato Ciasca

98. Rubens Xavier

99. Antonio Olavo

100. Luiz Carlos Barreto

101. Lucy Barreto

102. Paula Barreto

103. Bruno Barreto

104. Phillipe Barcinski

105. Cristina Leal

106. Tata Amaral

107. Eduardo Escorel

108. Alfredo Barros

109. Helena Ignez

110. Sergio Sanz