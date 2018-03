Annie Girardot, que pena…

Hoje é dia de rever Rocco e seus Irmãos em homenagem a Annie Girardot, que morreu em Paris, aos 79 anos, vítima do Mal de Alzheimer. Annie trabalhou em mais de 100 filmes, mas sua figura fica para sempre gravada na memória do cinéfilo como Nadia, a prostituta que traz a ruína à família Parondi, na obra-prima de Luchino Visconti. Linda e sensual, Annie nunca teve papel igual. Mas dá para lembrar dela também no imenso Os Companheiros, de Mario Monicelli, entre outros trabalhos. Nos últimos tempos, Annie já nem se lembrava de quem era ou tinha sido. Nós lembramos.

