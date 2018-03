Quando aquela aluna foi agredida pela turba por usar uma minissaia eu coloquei um post dizendo que estávamos no caminho de volta para a Idade Média. Agora soube que ela foi expulsa da “universidade” por conduta imprópria. É mais ou menos como dizer que uma mulher foi estuprada porque não se comportou direito e, assim sendo, a culpa é dela e não do estuprador. Bom, o que dizer agora? Deixo a palavra com vocês.

