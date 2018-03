Altitude e falta de bola derrubam o Santos

Era visível o efeito da altitude sobre o Santos. Os jogadores não chegavam na bola e os adversários atravessavam aquela defesa (?) como faca na manteiga. No entanto, o Santos perdeu vários gols no primeiro tempo por pura ruindade dos atacantes. No segundo, o time apagou. E mesmo assim ainda teve uma ou outra oportunidade. No final, houve um pênalti não marcado (Kléber Pereira foi puxado pela camisa e ainda levou cartão amarelo por simulação). Mas não cabe choradeira. Taticamente o time foi muito mal, as substituições foram desastrosas e faltou precisão na hora de decidir. Faltou bola mesmo. E olha que esse time do San José é ruim demais. Se estivesse com o pé na forma poderia ter goleado ao invés de ganhar por apenas 2 a 1.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.