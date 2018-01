Almanaque Cortázar, de A a Z

De A de abuela (avó) a Zzz, a universal onomatopeia do sono. Vai assim, de uma ponta a outra, o dicionário biográfico Cortázar – De la A a la Z (Alfaguara), magnífico álbum organizado por Aurora Bernárdes e Carles Álvares Garriga para marcar o centenário de nascimento do escritor argentino, autor de O Jogo da Amarelinha, Histórias de Cronópios e de Famas, Bestiário, As Armas Secretas, Último Round e de tantos outros livros que fizeram a cabeça de gerações e gerações de leitores mundo afora.

Leia o resto do artigo:

http://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,livro-narra-a-historia-do-escritor-argentino-julio-cortazar,1525149