Alguns docs brasileiros em cartaz

Os documentários brasileiros que entram em cartaz mostram uma saudável diversidade estilística. Família Braz mantém-se num registro mais tradicional, enquanto Chantal Akerman de Cá e Belair alinham-se a uma linha de maior ruptura com a linguagem usual do documentário.

Os diretores de Família Braz, Dorrit Harazim e Arthur Fontes, têm razão ao optar por uma linearidade. Interessa-lhes detectar os efeitos da passagem do tempo sobre a condição de vida dos seus personagens. Enquanto o Brasil muda, as expectativas da Família Braz mudam; e progressão corresponde ao nascimento do que os economistas chamam de “nova classe média” brasileira. Cumpria registrar esse auto de nascença, sem grandes devaneios. Dessa simplicidade, o filme tira sua força.

Chantal Akerman de Cá, de Gustavo Beck e Leonardo Luiz Ferreira, é uma longa entrevista com a grande diretora belga, mas sob a forma convencional. Os diretores procuram incorporar ao doc a linguagem da própria cineasta, despojada, minimalista, amante dos planos estáticos. Do que fala, há coisas interessantes como a confiança na intuição, surpreendente em cineasta que se supõe tão intelectualizada. Foi entrevistada em inglês. Talvez o material fosse mais rico se tivesse se exprimido em francês, sua língua materna.

Belair, de Bruno Safadi, refere-se à produtora criada por Helena Ignez, Julio Bressane e Rogério Sganzerla, no Rio, em 1970. No auge da ditadura militar, em seu período mais extremado e obscurantista, surgia, como resposta, filmes de pegada underground (udigrudi, como se dizia), metáforas dilaceradas de um tempo triste. Por meio de entrevistas com Helena e Bressane e material de arquivo com falas de Sganzerla, tudo entrecortado por cenas dos filmes, Safadi recria não apenas o ambiente de época como um tipo de pensamento. Pensamento da contracultura, banhado pelo tropicalismo e pela antropofagia de Oswald, forças vivas ainda na cultura nacional. Belair, além de instrutivo, é um grande barato visual.